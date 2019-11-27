Музыка

Арт-группа «Soprano Турецкого» выступит с «Шоу голосов» в городах России

Участницы группы не просто исполнят любимые произведения нескольких поколений, но и помогут молодежи проявить свои музыкальные способности.

Арт-группа «Soprano Турецкого» выступит с «Шоу голосов» в городах России
Группа Soprano

Уникальный вокальный проект Михаила Турецкого, арт-группа «Soprano Турецкого», проедет с гастролями по городам России. Девушки, способные взять любую ноту — от колоратурного сопрано до меццо — представят в концертах новый культурно-просветительский проект Министерства культуры РФ «Шоу голосов».

Удивляться посылу проекта не стоит. Ведь именно солисток «Soprano Турецкого» называют женским лицом современной России и даже больше — примером для всей молодежи.

Вокалистки арт-группы не просто исполнят любимые произведения нескольких поколений. Они также помогут молодежи проявить свои музыкальные способности, а жителям регионов — реализовать свой творческий потенциал. Такую ответственность группа взяла на себя сознательно, ведь у них есть опыт выступления перед дипломатами, королями и президентами, губернаторами и мэрами — девушки исполняют свои песни на 10 языках.
Напомним, арт-группа «Soprano Турецкого» была создана народным артистом России Михаилом Турецким 10 лет назад. За это время вокалистки группы успели выступить на главных российских и мировых площадках. А это главная гонка Гран-при «Формулы-1» в Сочи, международные футбольные матчи, ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Первого канала» и многие другие. А в 2016 году солистки даже вышли на международную арену — крупнейшее в мире телешоу Spring Festival Global Gala 2016 в Пекине. Благодаря нему об уникальной российской арт-группе узнало более 1 миллиарда зрителей.
Концерты проходят в 25 городах России, финальная точка — 22 марта 2020 года, Москва, «Крокус Сити Холл».

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Арт-группа «Soprano Турецкого» выступит с «Шоу голосов» в городах России
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