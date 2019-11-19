Artik&Asti, Нюша и Артем Качер зажгут на вечеринке RuTV Party в Soho Rooms

Не пропустите возвращение нашумевших медийных четвергов от известного клубного промоутера Эмиля Е7!

В четверг, 21 ноября, в Soho Rooms состоится грандиозное открытие серии вечеринок от известного клубного промоутера Эмиля Е7 и телеканала RU TV. На террасе Soho Rooms выступят Artik&Asti, Нюша и Артем Качер.

Ведущими вечеринки станут виджеи телеканала RU TV Юлия Завьялова и Антон Пяскорский.

RU TV Party в Soho — это возвращение нашумевших медийных четвергов от Эмиля Е7, места концентрации всей светской тусовки Москвы.

Формат прежний: топовые артисты на сцене, звездные гости в зале, красивые люди по всему периметру, камеры журналистов и фотографов вокруг, а вот место новое — «На волне» by Soho Rooms.

Лови волну и громкие хиты!

21 ноября (четверг)

Soho Rooms, Саввинская наб., 12/8

Сбор гостей: 22:00

+7 495 988 74 44

www.sohoparty.ru/21