Музыка

Artik&Asti, Нюша и Артем Качер зажгут на вечеринке RuTV Party в Soho Rooms

Не пропустите возвращение нашумевших медийных четвергов от известного клубного промоутера Эмиля Е7!

Artik&Asti, Нюша и Артем Качер зажгут на вечеринке RuTV Party в Soho Rooms

В четверг, 21 ноября, в Soho Rooms состоится грандиозное открытие серии вечеринок от известного клубного промоутера Эмиля Е7 и телеканала RU TV. На террасе Soho Rooms выступят Artik&Asti, Нюша и Артем Качер.

Ведущими вечеринки станут виджеи телеканала RU TV Юлия Завьялова и Антон Пяскорский.

RU TV Party в Soho — это возвращение нашумевших медийных четвергов от Эмиля Е7, места концентрации всей светской тусовки Москвы.

Формат прежний: топовые артисты на сцене, звездные гости в зале, красивые люди по всему периметру, камеры журналистов и фотографов вокруг, а вот место новое — «На волне» by Soho Rooms.

Лови волну и громкие хиты!
21 ноября (четверг)
Soho Rooms, Саввинская наб., 12/8
Сбор гостей: 22:00
+7 495 988 74 44
www.sohoparty.ru/21

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Artik&Asti, Нюша и Артем Качер зажгут на вечеринке RuTV Party в Soho Rooms
Интересно?
Поделись с друзьями: