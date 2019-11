Томас Андерс, C. C. Catch, «Альянс», Bad Boys Blue, Pupo и другие суперзвезды выступят на «Дискотеке 80-х»

You are my heart, you are my soul!

«Авторадио» вновь дарит встречу с мировыми звездами, чьи золотые хиты знает и помнит каждый, а также ломает привычные стереотипы и радует новыми решениями в области звука, света и сценографии!

Где будем танцевать

В 2019 году знаменитый музыкальный фестиваль «Авторадио» обрел новый «дом». 18-я по счету «Дискотека 80-х» пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» (Автозаводская, 23А).

Начало шоу – в 20.00 29 ноября.

Кто выйдет на сцену

В гости к «Авторадио» приедут Alphaville, Bad Boys Blue, Pupo, Sandra, LondonBeat, по-прежнему с радиостанцией отечественные друзья-музыканты – Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Олег Газманов, Евгений Маргулис, Андрей Державин и группа «Сталкер», Сергей Минаев, Владимир Маркин, «Дюна», «Здравствуй, песня». Впервые на «Дискотеке 80-х» выступят главные неоромантики того времени – рок-группа «Альянс».

«Дискотека 80-х» – настоящее единение сердец. И артисты, и зрители чувствуют себя здесь одной большой семьей. Как отмечает Thomas Anders, каждое выступление на фестивале «Авторадио» – словно встреча со старыми друзьями. «Выхожу на сцену, и весь стадион поет вместе со мной. От этого мурашки по коже», – говорит артист. C.C. Catch, без участия которой представить фестиваль «Авторадио» невозможно, называет событие «эмоциональной фантастикой». Энергетика шоу зашкаливает. В этом году Thomas Anders и C. C. Catch тоже будут!

На свой фирменный фестиваль «Авторадио» всегда приглашает и специальных гостей. XVIII Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х» не исключение, лучшие хиты зрителям подарят кумиры девяностых – группа «Руки вверх».

Почему «Дискотеку 80-х» нельзя пропустить

«Авторадио» представит по-настоящему фантастическое шоу. Уникальная конструкция сцены, которую установят в центре «ЦСКА Арена», «заработает» на все 360 градусов! Из любого уголка зрительного зала будет прекрасно видно артистов и слышно их невероятные по эмоциям и драйву хиты, которые, словно машина времени, переносят на годы назад, дарят ощущения радости и свободы.

Впервые сопровождать в мир музыки 80-х зрителей будет самая нереальная ведущая – голосовой помощник «Яндекса» Алиса, настоящая гостья из будущего! В данный момент она упорно трудится над шутками, изучает сценарий и готовится предстать на «Дискотеке 80-х» во всем блеске. Организаторы готовят еще один сюрприз: в «Дискотеке 80-х» впервые принимают участие друзья и партнеры «Авторадио» – творческая команда фестиваля «Круг Света».

Торопитесь занять лучшие места и получить пропуск на главное музыкальное событие этой осени. Билеты по телефону 8 (499) 213-03-19, в кассах «ЦСКА Арена» и на www.avtoradio.ru. Подробности также на www.disco80.ru и в официальных группах «Авторадио» в социальных сетях.

Справка: Международный музыкальный фестиваль «Авторадио» — «Дискотека 80-х» – проводится с 2002 года. «Дискотека 80-х» – обладатель почетной премии «EFFIE 2003», лауреат премии «МК» «ZD Awards 2003», неоднократный победитель национального конкурса «Радиомания». Сайт фестиваля «Дискотека 80-х» (www.disco80.ru) – призер премии «Интернить’2005». Генеральный продюсер Международного музыкального фестиваля «Дискотека 80-х» – Юрий Костин. Исполнительный продюсер «Дискотеки 80-х» – Мариям Королева.