Музыка

Билан анонсировал новый клип, в котором его соблазняет Перминова

Премьера состоится через 24 часа - 12 ноября.

Билан анонсировал новый клип, в котором его соблазняет Перминова
Дима Билан. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

В своем официальном аккаунте Instagram Дима Билан сообщил о скором релизе нового клипа. Фанаты смогут увидеть долгожданное «Полуночное такси» уже завтра, на канале певца в Youtube.

Судя по отрывку, видео не даст заскучать, найдется место гонкам по ночному городу и похищению, а главные роли исполнят Дима Билан и модель Елена Перминова, которая успешно соблазнит «ночного хулигана».

В комментариях к записи фанаты уже сходят с ума от нетерпения, ведь дождаться выхода новой работы любимого артиста весьма непросто.

«Сказать что я не хотела слушать эту песню очень долго из-за того, что она заедает, это ничего не сказать и не зря я опасалась! Неделю минимум в голове эта песня! А я ждала и жду клип! Хотела вместе с ним песню послушать, но меня никто не слушал. А я слушала #полуночноетакси часто, долго и напевая. Короче слава богу, что выходит клип, надеюсь что отпустит и я смогу слушать вообще другие песни. Жду премьеру с нетерпением уже!!!» — жалуется leilakeronsong

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Дима БиланЕлена Перминоваклип
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Билан анонсировал новый клип, в котором его соблазняет Перминова
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