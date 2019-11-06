Группа «Пятеро»: «Мы можем исполнить любые композиции с помощью одних лишь голосов»

Музыканты из акапельной группы «Пятеро» рассказали порталу Teleprogramma.pro о том, как сложно без связей пробиться в мир московского шоу-бизнеса и почему настоящее творчество того не стоит.

Слышать, как поет группа «Пятеро», вы могли на различных крупных городских праздниках, фестивалях, больших сборных концертах, в эфирах федеральных каналов.

Сейчас парни бросили все свои силы на авторский акапельный концерт «NanoAcappella. Лучшее», с которым они уже успели выступить в Казани. И готовятся теперь к выступлению в таких городах, как Ижевск (16 ноября), Самара (14 февраля) и Тольятти (15 февраля).

Портал Teleprogramma.pro пообщался с «Пятеро», чтобы узнать, в чем уникальность их программы и акапельного пения в целом и чего им не хватает, чтобы их песни попали в ротацию на радио.

— Ребят, расскажите о вашей главной «фишке» группы.

— С первого дня существования группы (а мы уже 8 лет вместе!) мы всегда выступаем на сцене только впятером. Изначально мы все вместе учились в Хоровом училище, а после него в Академии хорового искусства — знакомы уже больше 20 лет!

И в процессе обучения поняли, что можем делать совместно и другие проекты помимо учебных.

Выступаем мы всегда впятером не только потому, что мы так называемся, но и потому, что каждый участник обладает целым спектром вокальных возможностей и уникальными музыкальными способностями.

Исполняя песни вместе, нам удается добиться того самого эффекта, благодаря которому нас точно нельзя ни с кем перепутать.

Слушая нас, создается впечатление присутствия на сцене полноценного инструментального коллектива со всевозможным фонограммами, плебейками и так далее. А на самом деле, перед вами просто пять ребят с микрофонами.

— Кстати, о перепутать. Мы знаем, что частенько вас сравнивают с «Кватро». Расскажите, как вам такое сравнение, знакомы ли вы с ними лично и почему вы все же отличаетесь от них?

— Не только с ними, но и с хором Турецкого. На нас это сравнение не оказывает влияние, как и творчество этих коллективов. Мы всегда опирались на собственный вкус, свои представления о прекрасном, и для нас отличие очевидно. Это не только наш молодой возраст и прекрасная форма, но и стилистика аранжировок, костюмы и главное — репертуар.

— Какой вы видите группу через 5 лет, например?

— Надеемся, что у нас будет много своих авторских песен, которые будут популярны, и наша концертная программа будет состоять преимущественно из них с редким вкраплением каверов.

Конечно, хочется, чтобы были песни в ротации, чтобы было больше выступлений на крупнейших площадках страны и не только. При этом нам важно никогда не терять качество — то, чем страдают многие артисты после получения заветной популярности. Мы всегда будем настаивать на качественных текстах и уникальных аранжировках, чего бы нам это ни стоило.

— Как вам кажется, чего вам не хватает, чтобы попасть в ротации крупных радиоэфиров и музыкальных телеканалов?

— Мы и так часто бываем в эфирах федеральных каналов, часто ходим в гости различных радиостанций, но чтобы наши песни звучали «из каждого утюга», еще не дошли. Сейчас работаем над авторским материалом и надеемся, что он дойдет до широкого круга слушателей.

— Недавно в вашем Instagram стали выходить забавные ролики, где вы отгадываете современные песни. Подскажите, считаете ли вы современную эстраду достойной того, чтобы называться артистами/музыкантами/певцами?

— На эстраде очень много серьезных музыкантов и исполнителей. У каждого из нас свои предпочтения, но талантов много, и это прекрасно. Есть люди, которые задают тренды, и есть те, кто пытается им следовать. Это касается как образов, так и стилей.

Нам в своем творчестве очень помогает то, что мы все очень разные и постоянно друг друга дополняем. В этом, на наш взгляд, и есть залог успеха. Главное — не снижать требования к себе и не думать, что «пипл схавает».

— Расскажите о самых значимых выступлениях, которые уже были в вашей карьере.

— Мы гордимся тем, что принимали участие в концертах на Поклонной горе, где было более 100 000 человек. Выступали на фестивале «Русская масленица» в Лондоне, были с гастролями в Китае, Индии, Франции, Италии и так далее.

У нас были сольные концерты на сценах Кремля и в «Доме музыки». Важно, как мы к этому относимся — для нас это точно не предел, это лишь опыт и практика, которые позволяют нам двигаться дальше.

— Сколько времени в неделю у вас занимает работа над группой?

— Если мы скажем, что свободного времени у нас нет вообще, это будет абсолютная правда. Работа в группе — это ведь не только репетиции перед концертами. У нас огромное количество административных задач: соцсети, общение с потенциальными заказчиками, работа над сайтом. Также творческие задачи: написание аранжировок, выбор песен для концертов, создание собственных треков.

Не забываем еще и о том, что нам, как публичным личностям, всегда нужно следить за контентом и его количеством, а значит, нужны съемки, фотосессии и так далее.

— Вы все учились на дирижеров, а что из себя представляет этот процесс?

— Пока многие ругают свое образование, мы точно можем сказать, что нам это помогло — мы получили огромный спектр музыкальных знаний.

Нас научили разбираться во всех музыкальных стилях с профессиональной точки зрения, быть психологами в какой-то мере, понимать в фониатрии (раздел оториноларингологии, изучающий патологию голоса. — Прим. ред.).

Благодаря всем этим знаниям мы можем быть и являемся не просто исполнителями, а именно понимаем, как взаимодействовать друг с другом, дополнять друг друга в творческом плане и работать со всеми музыкальными стилями.

— Кто для вас является авторитетом в профессиональном плане?

— Нам нравятся разные артисты и коллективы. И самое интересное, что с годами эти люди меняются. Из акапельных коллективов мы следим за Naturally7. Из певцов в жанре crossover это IL Volo, IL Divo, Josh Groban. Но так у каждого свои кумиры. И не забывайте, что «Майкл Джексон жив».

— С кем бы хотели спеть вместе?

— У нас у всех, конечно, разные предпочтения. Но главное, вокальные возможности позволяют нам спеть с абсолютно любым исполнителем, из любого жанра. Антон, например, с удовольствием спел бы с Андреа Бочелли. Женя Гаранин — с Йоноссом Кауфманом, Влад и Женя Сапелов не отказались бы от общей песни с Rammstein и Jamiroquai, а Паша зачитал рэп с группой «Каста».

— Недавно вы презентовали кавер и клип на песню Димы Билана. Почему выбрали именно эту песню? Сколько времени заняла подготовка? Где снимали?

— Это решение пришло не сразу, выбирали из разных песен, но именно в этой увидели потенциал, из которого можно сделать кроссовер, придать контрастности. Вначале мы работали над аранжировкой, записывали музыкальные инструменты, далее — вокал, а потом поняли, что получилось очень здорово;)

Съемки проходили на Сахалине: мы проснулись в 4 утра, проехали 150 километров от Южно-Сахалинска в бухту «Тихая», где и произошла большая часть съемок.

Нам результат очень нравится, надеемся, Диме Билану тоже.

— Представьте, что у вас свободный день, у всех сразу! Как бы вы его провели? Куда бы отправились?

— Совсем недавно у нас выдался такой случай — мы выступали в Петербурге, а второй день получился свободным. Мы погуляли, вечером сходили в Мариинский театр на оперу «Кармен», посетили несколько ресторанов с разной кухней. В общем, в свободное время мы стараемся посещать такие мероприятия, которые нас могут вдохновить на творчество: музеи, перформансы, театр и так далее. Еда, разумеется, тоже вдохновляет;)

— Если бы не музыкантами, то кем бы каждый из вас мог быть?

— Паша мог бы быть футболистом (в детстве он много занимался этим видом спорта, но чаша весов перевесила все же в сторону музыки), Влад мог бы быть поваром, Женя Гаранин всегда отлично преподносит информацию, из него бы вышел классный PR-менеджер, Женя Сапелов — художником, Антон мог бы заниматься серьезным бизнесом, работать с бумагами, может даже был бы чиновником.

— Что бы вы пожелали молодым начинающим исполнителям? Без чего карьера артиста невозможна?

— Будьте оригинальными, никого не копируйте, ищите себя и много, очень много работайте.

— 15 декабря пройдет ваш сольный концерт в Кремле — страшно?

— Не столько страшно, сколько ответственно. Мы выйдем за рамки привычного представления о нас — будем петь не только акапельно, но и вместе с инструментальной группой, исполним песни, которые понравятся людям абсолютно всех возрастов, и обещаем, что вдохновим вас на крутую встречу Нового года 2020! Кстати, программа наша так и называется — «20.20».