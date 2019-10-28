Телеканал «Муз-ТВ» отметил свой день рождения гала-концертом в Кремле

26 октября в Государственном Кремлёвском Дворце культовый музыкальный телеканал «Муз-ТВ» объединил более 6 000 зрителей в зале и 30 артистов на сцене, чтобы подарить настоящий праздник всем поклонникам популярной музыки.

В честь знаменательной даты главный музыкальный телеканал страны подготовил для всех гостей и телезрителей насыщенную развлекательную программу.

На несколько часов все гости перенеслись в прошлое, чтобы вспомнить всех, кто оставил свой след в музыкальной индустрии за эти 23 года, заново пережили самые яркие и незабываемые моменты своей жизни и ностальгировали вместе с кумирами под любимые хиты.

Ведущими праздничного концерта стали любимые и узнаваемые всеми лица канала «Муз-ТВ» Андрей Разыграев и Артем Шалимов, а также неподражаемая Ирина Дубцова и зажигательная Юлианна Караулова.

Чтобы поздравить именинника с праздником и подарить гостям свои лучшие песни, на главной сцене столицы собрались: Ольга Бузова, Artik & Asti, Стас Михайлов, MBAND, Александр Буйнов, Ёлка, Звонкий, IOWA, Джиган, Анна Седокова, Ирина Дубцова, Emin, Юлианна Караулова, Quest Pistols Show, «Город 312», Зара, Бьянка, Анна Семенович, «Фабрика», Митя Фомин и многие другие!

После гала-концерта гости мероприятия плавно переместились на afterparty в столичный ресторан Villa Pasta. Вечер продолжился в более неформальной обстановке, где за праздничным ужином собрались артисты, друзья и партнеры канала «Муз-ТВ». Все они с удовольствием общались с друг другом и произносили теплые слова и поздравления в адрес телеканала.

Среди гостей вечера были замечены M’BAND, Звонкий, Катя Лель, Митя Фомин, Джиган, СYGO, Маша Вебер, Ирина и Алиса Салтыковы, Элина Чага, группа «Фабрика», Белла Потемкина и многие другие