Музыка

«Поминальная молитва» Григория Горина на сцене Конгресс-центра им. Плеханова

С 24 октября в столице начинаются гастроли Московского Областного театра драмы и комедии.

«Поминальная молитва» Григория Горина на сцене Конгресс-центра им. Плеханова
Источник: официальный сайт

В Москве начинаются гастроли Московского Областного театра драмы и комедии: 24 октября театр под управлением народной артистки России Елены Цыплаковой впервые представит гостям Конгресс-центра им. Плеханова свою трактовку легендарной пьесы Григория Горина по мотивам произведений Шолом-Алейхема «Поминальная молитва».

«Поминальная молитва» в постановке режиссёра Михаила Рыбака (Германия) – это спектакль о людях, обращающихся к Богу на разных языках, но абсолютно одинаково любящих , страдающих, смеющихся и плачущих. Действие происходит в начале прошлого века в бедной украинской деревне Анатовке, в период массовых еврейских погромов.

Бедный молочник Тевье цитирует Священное Писание и пытается устроить судьбу своих пяти дочерей. Услуги традиционной свахи не срабатывают, и дочери самостоятельно принимают решение относительно своего будущего. Старшая, отказавшись от «выгодной» партии с богатым мясником, выходит за бедного портного; средняя – за киевского студента-революционера; а младшая, предав веру своего отца, – за православного.

Кульминация спектакля – царский указ, по которому все евреи должны покинуть губернию. Семья Тевье вместе с другими анатовскими евреями собирают свои пожитки, чтобы начинать свою жизнь заново на новом месте…

Билеты можно приобрести на сайте. 

 

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«Поминальная молитва» Григория Горина на сцене Конгресс-центра им. Плеханова
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