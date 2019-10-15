Михаил Шуфутинский снялся в роли хирурга в клипе рэпера

Участник группировки «Ленинград», рэпер ST, он же Александр Степанов огорошил поклонников неожиданным дуэтом. Пока его коллеги из хип-хоп культуры записывают треки с R’n’B-певицами, артист спел вместе с 71-летним Михаилом Шуфутинским!

14 октября у рэпера вышел клип на его песню «Счастье любит тишину», уже давно полюбившуюся поклонникам. Однако это был не единственный подарок для фанатов музыканта. В видео их ждал любимец Интернет-публики, исполнитель легендарного «3 сентября» Михаил Шуфутинский, причем, и в качестве актера, и в качестве певца. Своим неповторимым голосом звезда шансона исполнил припев композиции. В самом видео поклонники могут лицезреть его в шикарном белом костюме за роялем и в роли хирурга, спасающего жизнь девушки.

ST добавил, что собирается выпустить целый альбом таких потрясающих дуэтов, так скоро он представит и других неожиданных звезд, подключившихся к его творчеству.

А вам нравятся такие дуэты?