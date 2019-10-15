Музыка

Муз-ТВ — 23 года в эфире

26 октября телеканал отмечает день рождения в Кремле!

Муз-ТВ — 23 года в эфире
Источник : официальный источник

26 октября в Государственном Кремлёвском дворце телеканал «Муз-ТВ» отметит свой день рождения масштабным гала-концертом «Муз-ТВ — 23 года в эфире»!

В честь этого знаменательного события культовый музыкальный канал подготовил для всех гостей и телезрителей насыщенную развлекательную программу c участием лучших артистов за всю историю существования «Муз-ТВ».

Чтобы поздравить всех зрителей и поклонников телеканала с праздником, на главной сцене страны соберутся более 30 популярных исполнителей, среди которых Ольга Бузова, Artik & Asti, Ёлка, Звонкий, Emin, Quest Pistols Show, Юлианна Караулова, IOWA, Глюк’OZA, Джиган, Ирина Дубцова, «Город 312», Зара, Алексей Чумаков, Бьянка, Анна Семенович, «Фабрика», Митя Фомин, «Новые Самоцветы» и многие другие!

Источник : официальный источник
Источник : официальный источник
Источник : официальный источник
Источник : официальный источник
Источник : официальный источник
Источник : официальный источник
Источник : официальный источник
Источник : официальный источник

Это будет 4-часовое праздничное шоу, которое зажжёт огонь в холодную осень!

Гостей ждут невероятные сюрпризы, захватывающие и красочные выступления любимых исполнителей, популярные ведущие и море эмоций, которые запомнятся надолго!

Телеверсию праздничного концерта смотрите в прямом эфире канала «Муз-ТВ» 26 октября в 19:00!

 

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Муз-ТВ — 23 года в эфире
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