Влад Соколовский «случайно» снял клип

2019 год музыканта Влада Соколовского обещает быть одним из самых насыщенных в творческом плане. В начале года Влад на аншлаговом сольном концерте в Санкт-Петербурге презентовал поклонникам свой 3-й сольный альбом «Настоящий», а к октябрю уже успел выпустить 4 музыкальных клипа.

13 октября, эксклюзивно в социальной сети «ВКонтакте», вышел 5-й в этом году клип артиста на один из треков с нового альбома — «Я лечу домой». Основным автором песни является бывшая жена Влада, певица Рита Дакота. За расставанием пары пресса пристально следила весь 2018 год.

«Клип на эту песню я не планировал, — рассказывает Влад. — В марте мы прилетели в отель MRIYA RESORT & SPA (Крым/Ялта) с концертом, и меня посетила идея снять в красивых и уже хорошо знакомых мне локациях этого шикарного отеля какой-нибудь видеоролик для социальных сетей, mood video… Сам отель проникся идеей видеоряда к выбранной песне, поэтому нам дали полный карт-бланш — снимайте у нас что хотите и где хотите. Нам предоставили полную свободу, невероятную виллу на территории отеля и вертолет. Мы пролетели над Ай-Петри, Ялтой и южным берегом Крыма. Когда мы смонтировали видео, по прилету в Москву я понял, что это вообще никакой не рядовой видеоролик, а полноценный клип».

Оператором «случайного» клипа выступил приятель артиста, талантливый видеограф Андрей Ульянов.

«В клипе нет героини, все больше построено на настроении. Это как олицетворение, собирательный образ гастролей артиста, — делится оператор. — Этим клипом мы хотели передать людям мысль, что где бы мы

ни находились, есть важное родное — наши семьи и близкие, и нам есть куда возвращаться. Песня именно об этом».

А выпуск клипа Соколовский решил приурочить к своему новому визиту в Крым и концерту в стенах того же отеля, где и был снят клип.

«Так сказать, привез его домой», — смеется артист.

Так что первыми зрителями стали жители Крыма, которые пришли к музыканту на концерт 12 октября в отель MRIYA RESORT & SPA.

Посмотреть клип «Я лечу домой»: https://vk.cc/9UrCE3