Музыка

Известный телеведущий выпустил клип-манифест поколения 30-летних

Dantes представил трэк «Теперь тебе 30»

Известный телеведущий выпустил клип-манифест поколения 30-летних
Источник : официальный сайт

После пятилетней паузы певец, телеведущий и блогер Владимир Дантес начинает сольный проект треком «Теперь тебе 30». Песня является манифестом поколения 30-летних и создавалась совместно с певицей и блогером Jerry Heil (Яной Шемаєвой), ставшей популярной после хита #ОХРАНА_ОТМЄНА.

«Про 30-летних есть очень мало песен. О них поют только «Сектор Газа» и «Ласковый май» в треке про Светку Соколову. К тому же у многих людей, особенно у девушек, есть неоправданный стереотип, что в 30 жизнь закончена. Не нужно бояться этой цифры. Просто отбрось свои предубеждения, веселись и пользуйся своим опытом. Ведь в 30 все только начинается», — комментирует Владимир Дантес.

Источник : официальный сайт

Дебютный клип на песню «Теперь тебе 30» раскрывает проблемы «кризиса среднего возраста» и призван разрушить стереотипы, связанные с 30-летием.

Режиссером работы стал близкий друг артиста, Леонид Колосовский, известный по клипам для группы «Ленинград» — «Время и стекло» и MOZGI.

«Мы решили с Вовой сделать клип смешным и грустным одновременно. Ведь людям слегка за тридцать часто кажется, что наступает старость. Это лишь иллюзия! Мы хотели показать, что жизнь после 30-ти прекрасна, даже лучше, чем была раньше, — прокомментировал премьеру клипа режиссер Леонид Колосовский. – Уверен, клип будет близок всем, кому за тридцать. Возможно, зритель воспримет его по-разному: кто-то посчитает забавным, а кто-то — более лиричным. И это реалии всех тридцатилетних!»

В клипе главный герой вначале проходит стадию отрицания, пытается сбежать от 30-летия и его проблем, но впоследствии принимает ситуацию и вместо метафорической «петли» выбирает праздновать свой возраст.

«Мне нравилось, что во время съемок вся съемочная группа включалась и предлагала свои идеи. В клипе снималось много наших общих с Надей (Дорофеевой) друзей и родственников. Было ощущение, что мы создаем клип одной большой семьей», — вспоминает Дантес.

«Не обошлось и без форс-мажоров во время съемок клипа «Теперь тебе 30». Мы снимали вторую сцену на парковке. Для кадра нам нужна была машина скорой помощи. Но она не могла проехать на эту парковку, так как была слишком высокая, а потолки — низкие. Времени у нас оставалась мало, поэтому пришлось самостоятельно выруливать ситуацию — болгаркой срезали мигалку и откручивали колёса. Только после этого смогли затолкнуть машину на парковку и отснять долгожданный кадр. Пришлось немного понервничать!» — поделился подробностями съемок клипа Леонид Колосовский.

Источник : официальный сайт

Напомним, что после победы в «Фабрике звезд 2» Владимир Дантес вместе с Вадимом Олейником создали дуэт «ДиО.Фильмы». После распада группы в 2015 певец три года вел кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя», в котором за 7 сезонов программы посетил более 75 стран. Параллельно артист участвовал и в телепроектах «Богиня шопинга» и «Маленькие гиганты».

Dantes отмечает, что трек «Теперь тебе 30» — это его официальный камбек на сцену, и он точно не намерен останавливаться на одной песне.

 

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Известный телеведущий выпустил клип-манифест поколения 30-летних
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