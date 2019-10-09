Александр Князев: «Я начинаю с чистого листа и абсолютно не боюсь, что в итоге получится»

Лидер Triangle Sun, композитор, саунд-продюсер и вокалист Александр Князев рассказал «Телепрограмме» о создании песен, новом сингле и планах на будущее.

— Ваши песни заряжают позитивом и будто окутывают теплом. В чем ключ к успеху?

— На мой взгляд, в искренности. Создавая что-то, нужно быть искренним перед самим собой. Должно нравиться то, что делаешь, не в угоду стилю, моде, ожиданиям публики. Именно эту честность слушатель чувствует. Тогда песня становится чем-то личным для каждого.

Когда я пишу новую композицию, то проживаю ее в прямом смысле. Я начинаю с чистого листа и абсолютно не боюсь того, что получится, даже если чувствую, что тянет в сторону музыки, которую никогда не писал. Одним словом, полная свобода и эксперимент.

Ну и, конечно, главным критиком являюсь я сам в первую очередь. Если близкие люди скажут, что это отличная композиция, а меня не будет устраивать, то я ее никогда не издам.

— Вас слушают люди из разных стран. Отличается ли поведение фанатов?

— Разница действительно есть. Зарубежный слушатель легко воспринимает музыку, открыт, абсолютно искреннее выражает свои эмоции. Наш — более сдержан. Часто он не выражает свои чувства и волнуется, что подумают другие. Но я вижу, как все меняется: думаю, скоро не будет никаких различий.

Я очень люблю всех своих слушателей.

— Страшно ли быть публичным человеком? Есть ли обратная сторона популярности?

— Я не ощущаю себя настолько публичным человеком, что бы мне было страшно (смеется).

— Вы ведёте авторскую программу на радио Relax. Чем вас привлекает эта работа?

— О, это очень интересно! Я каждый день представляю вниманию слушателя какой-то новый сингл и немного рассказываю об артисте и самой композиции. Мне это нравится: я слушаю много новой музыки, часто открываю для себя новые восходящие имена. Я всегда в курсе, что происходит нового в музыкальном мире на планете Земля. Вообще, рассказывать по радио о чем-либо — в этом есть какая-то особая магия.

— Совсем недавно вы выпустили трек No One, о чем он? Почему такое название и кому посвящен? Над какими проектами работаете, есть ли среди них крупные мировые, такие, как ваша композиция на открытии Олимпиады в Сочи?

— Песня называется «Никто» или «никто другой не сможет за тебя решить, только ты». Она посвящена людям, кто сомневается и не может определиться. Нужно остановиться и подумать, осмыслить свою жизнь, чтобы сформировать свое мнение в мире, где со всех сторон тебе навязывают чужое: как жить, что носить, что слушать, что говорить.

Если говорить в общем о творчестве — у меня всегда в работе есть какие-то крупные проекты, даже сложно подсчитать, сколько их было. Вот недавно я писал музыку для 80-летия ВДНХ.

— Как происходит создание треков в группе? Бывают конфликты, или вы понимаете друг друга с полуслова?

— Конфликтов нет, потому что песни я пишу сам. Произвожу продукт от А до Я, начиная с первых нот и заканчивая мастерингом песни.

Как правило, сначала пишу музыку, после чего придумываю вокально-мелодическую линию и в этот момент начинаю понимать, о чем эта песня и перехожу к написанию слов. Так все и рождается.

Иногда бывают исключения. Песня может прийти, когда я сижу играю на гитаре или когда на отдыхе начинаю слышать ее в своей голове.

Например, с песней The Red Line так и получилось: я находился в Таиланде, и ночью начался тропический дождь. Звук капель, ударяющих о листья деревьев, как раз и вдохновил меня на написание этой песни.

— Какими вы видите себя и группу через несколько лет? Чего ждать фанатам?

— Вижу много новой музыки и большие концерты, на которых очень хочу видеть своих слушателей.

Мы желаем творческих успехов Александру и с нетерпением ждём новых композиций!