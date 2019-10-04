Рыжий «Иванушка» запустил мужскую версию «Тату»

Еще недавно в СМИ активно обсуждали личную жизнь певца Андрея Григорьева-Апполонова — артист развелся с женой и давал фанатам поводы посплетничать о новых отношениях. Однако сам музыкант, похоже, большую часть времени занят работой. На этот раз он пробует себя в роли продюсера и запускает новый проект.

Группа, которая получила название #AppolonovGang, состоит из двух юношей. Один из них — племянник артиста Сергей Григорьев-Апполонов. Второй — тезка самого участника «Иванушек» и тоже его родственник — он был женат на сестре Андрея Григорьева-Апполонова, Юлии. Женщина скончалась два года назад из-за приступа астмы.

На самом деле дуэт был создан еще в 2018 году, однако только сейчас набирает популярность. Например, несколько дней назад ребята дали сольный концерт в Сочи. Как пишут СМИ, очевидцы сообщили, что манера выступления певцов напоминает группу «Тату», только в мужском варианте.