Музыка

Рыжий «Иванушка» запустил мужскую версию «Тату»

Проект получит название #AppolonovGang. Сам Андрей Григорьев-Апполонов станет музыкальным продюсером.

Рыжий «Иванушка» запустил мужскую версию «Тату»
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Еще недавно в СМИ активно обсуждали личную жизнь певца Андрея Григорьева-Апполонова — артист развелся с женой и давал фанатам поводы посплетничать о новых отношениях. Однако сам музыкант, похоже, большую часть времени занят работой. На этот раз он пробует себя в роли продюсера и запускает новый проект. 

Группа, которая получила название #AppolonovGang, состоит из двух юношей. Один из них — племянник артиста Сергей Григорьев-Апполонов. Второй — тезка самого участника «Иванушек» и тоже его родственник — он был женат на сестре Андрея Григорьева-Апполонова, Юлии. Женщина скончалась два года назад из-за приступа астмы. 

На самом деле дуэт был создан еще в 2018 году, однако только сейчас набирает популярность. Например, несколько дней назад ребята дали сольный концерт в Сочи. Как пишут СМИ, очевидцы сообщили, что манера выступления певцов напоминает группу «Тату», только в мужском варианте. 

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«Иванушки International»Андрей Григорьев-Аполлоновгруппа "Тату"музыка
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Рыжий «Иванушка» запустил мужскую версию «Тату»
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