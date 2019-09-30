Музыка

Популярная группа Triangle Sun представила новый хит

Сингл называется No One, что в переводе означает «Никто»

Популярная группа Triangle Sun представила новый хит
Источник: официальный сайт
С популярной российской группой Triangle Sun не страшна осенняя непогода: проект выпустил свежий сингл. «Никто», именно так звучит перевод названия нового хита, как будто заряжает позитивной, тёплой энергией, настраивает на мысли о добре и согревает чувства.
Песня No One понравится не только ценителям электронной музыки, но и всем тем, кто любит качественные и гармоничные композиции. Акустическая гитара, мягкий голос вокалиста Александра Князева и удивительно мелодичный мотив в характерной электронной обработке не дадут шансов остаться равнодушным к треку никому.
Сингл — логичное продолжение творчества Triangle Sun, ожидаемое поклонниками группы по всему миру. Уже с первых звуков после прослушивания становится понятно, что «No One» надолго поселится в плейлисте меломанов, и, кто знает, возможно, повторит успех предыдущих композиций, включённых в мировые музыкальные сборники.
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Популярная группа Triangle Sun представила новый хит
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