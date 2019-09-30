Популярная группа Triangle Sun представила новый хит

С популярной российской группой Triangle Sun не страшна осенняя непогода: проект выпустил свежий сингл. «Никто», именно так звучит перевод названия нового хита, как будто заряжает позитивной, тёплой энергией, настраивает на мысли о добре и согревает чувства.

Песня No One понравится не только ценителям электронной музыки, но и всем тем, кто любит качественные и гармоничные композиции. Акустическая гитара, мягкий голос вокалиста Александра Князева и удивительно мелодичный мотив в характерной электронной обработке не дадут шансов остаться равнодушным к треку никому.

Сингл — логичное продолжение творчества Triangle Sun, ожидаемое поклонниками группы по всему миру. Уже с первых звуков после прослушивания становится понятно, что «No One» надолго поселится в плейлисте меломанов, и, кто знает, возможно, повторит успех предыдущих композиций, включённых в мировые музыкальные сборники.