Примерный семьянин Потап выпустил клип со стриптизершами

27 сентября у известного украинского певца и продюсера Потапа (Алексей Потапенко) вышел новый альбом. Пластинка называется «MISHA/», и к ее релизу музыкант одновременно выпустил клип на песню CHINA. Стоит отметить, что новое видео артиста, по большей части, посвящено стриптизершам. На ролике они танцуют у шестов в дорогом нижнем белья, а сам Потам играет роль посетителя ночного заведения.

При этом, поклонники певца знают, что он всем сердцем любит свою жену и коллегу по звездному дуэту Настю Каменских. Напомним, артисты скрепили свои отношения узами брака весной этого года. Однако Потап объяснил, почему позволил такому атрибуту холостяцкой жизни, как стриптизерши, появиться в своем новом клипе.

«Такие ситуации в моей жизни случаются довольно часто. Ты наслаждаешься эстетикой и красотой женского тела, идешь на поводу у искусства танца, но мыслями и сердцем ты с другой», — написал продюсер в Instagram, презентуя новое видео.

Настя Каменских тоже опубликовала этот клип на своей страничке в соцсети и спросила у поклонников их мнения о данном произведении супруга.

«Просто для меня в этой песне Лёша совсем другой! И поёт, и читает как-то по новому, и это так завораживает», — поделилась певица.

Добавим, злопыхатели, узнав о свадьбе Каменских и Потапа, сразу начали подозревать, что дуэт женится, потому что девушка беременна. Однако Настя опровергла эти слухи необычным способом.

А вы тоже считаете Настю и Потапа прекрасной парой?