Музыка

Лигалайз выступит в «Руки Вверх! Бар»

Артист, которого поклонники называют Лига, является настоящей легендой русского рэпа.

Лигалайз выступит в «Руки Вверх! Бар»
Источник: официальный сайт

Еще в 90-х Лигалайз вдохновлялся творчеством зарубежных рэп-исполнителей и начал делать первые шаги на пути к развитию этого течения в России.
«Пока мои сверстники гоняли во дворе мяч, я осваивал программы по созданию битов и сэмплов», — поделился со слушателями рэпер.
Сегодня артиста можно назвать знаковой личностью в отечественной рэп-культуре. Его песни всегда выделялись в музыкальной тусовке своей откровенностью, а композиция «Будущие мамы», ставшая саундтреком к российскому сериалу «Клуб», и вовсе разорвала все шаблоны.
В треках «Жизнь», «Сволочи», «Небо, засыпай» Лигалайз «без купюр» рассказывает слушателям историю своей жизни.
28 сентября он выступит в московском «Руки Вверх! Бар», чтобы раскачать этот зал и устроить с поклонниками большую рэп-импровизацию.
Приходи в 21:00 в «Руки Вверх! Бар» и пошуми вместе с нами!
28 сентября (суббота)
«Руки Вверх! Бар», Тверская,22
Сбор гостей: 21.00
Вход: 1000 р.
Подробности на сайте
+7 (499) 110-19-34

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

рэпер Лигалайз
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лигалайз выступит в «Руки Вверх! Бар»
Интересно?
Поделись с друзьями: