Лигалайз выступит в «Руки Вверх! Бар»

Еще в 90-х Лигалайз вдохновлялся творчеством зарубежных рэп-исполнителей и начал делать первые шаги на пути к развитию этого течения в России.

«Пока мои сверстники гоняли во дворе мяч, я осваивал программы по созданию битов и сэмплов», — поделился со слушателями рэпер.

Сегодня артиста можно назвать знаковой личностью в отечественной рэп-культуре. Его песни всегда выделялись в музыкальной тусовке своей откровенностью, а композиция «Будущие мамы», ставшая саундтреком к российскому сериалу «Клуб», и вовсе разорвала все шаблоны.

В треках «Жизнь», «Сволочи», «Небо, засыпай» Лигалайз «без купюр» рассказывает слушателям историю своей жизни.

28 сентября он выступит в московском «Руки Вверх! Бар», чтобы раскачать этот зал и устроить с поклонниками большую рэп-импровизацию.

Приходи в 21:00 в «Руки Вверх! Бар» и пошуми вместе с нами!

28 сентября (суббота)

«Руки Вверх! Бар», Тверская,22

Сбор гостей: 21.00

Вход: 1000 р.

Подробности на сайте

+7 (499) 110-19-34