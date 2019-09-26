Музыка

Певица Наталия Власова написала новый трек во сне

Наиболее известная по композиции «Я у твоих ног» артистка посвятила песню Сальвадору Дали.

Певица Наталия Власова написала новый трек во сне
Наталия Власова/Фото: https://www.instagram.com/p/B16r3gyj2IQ/

Ставшая популярной после песни «Я у твоих ног» Наталия Власова призналась, что написала новый хит во сне. Как стало известно, трек артистка посвятила художнику Сальвадору Дали. Порталу Teleprogramma.pro певица рассказала, что для того, чтобы создать новый текст, она встала с постели без десяти 5 утра.

«А когда еще можно было написать про художника, который всю жизнь рисовал свои собственные сны? Я вдруг проснулась, не ожидая от себя сама, стала напевать мелодию и стихи по впечатлениям, навеянным недавно посещенной выставкой Сальвадора Дали. Сама смеюсь при воспоминаниях об этом моменте», — отметила она.

Представить песню Dali Власова планирует в день своего рождения – 27 сентября. Певица подчеркнула, ее новое произведение — это некое посвящение талантливому художнику, который перевернул с ног на голову все представление об искусстве. В своих картинах, по мнению многих, он творил сумасшествие, именно этим и вдохновил Наталию на создание хита.

Чуть позже, чем через месяц, 29 ноября Власова выступит в столичном Вегас-Сити-Холле — там она отметит 20 лет творчества. Изюминкой шоу станет та самая песня Dali. Кроме нее, поклонники услышат и уже полюбившиеся им композиции.

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Daliдень рождения Наталии ВласовойконцертНаталия ВласовапесняСальвадор Дали
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Певица Наталия Власова написала новый трек во сне
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