Певица Ботановна отдаст на благотворительность доходы от дебютного трека

Певица Алина Левда, известная также как Алина Ботановна, представила слушателям свой дебютный трек. Песня «Зависима» вышла всего неделю назад, но уже в первый день стала невероятно популярной. Она быстро оказалась в тройке лидеров в iTunes, а затем и на первом месте.

Лирическую композицию Алина исполняет вместе с мужем Артемом. Артисты поют о любви и сложностях в отношениях, которые пришлось в свое время пережить им самим. Вместе с песней был выпущен клип, в котором супруги неподдельно и трогательно демонстрируют чувства друг к другу.

Полученные со скачиваний трека средства Ботановна передаст на благотворительность. Свыше 300 тысяч рублей поступит на счет фонда «Вера в детство». Как рассказала певица, пока неизвестно, какую именно сумму удастся собрать, окончательные итоги будут подведены через месяц. Но ей нравится идея собрать деньги для тех, кто в них очень нуждается.

«Хочу, чтобы люди начали расценивать творчество не как бизнес, а как возможность приносить пользу другим», – поделилась Алина.

Песню «Зависима» поддержали самые яркие звезды российского шоу-бизнеса. Фрагменты клипа певицы можно увидеть в Instagram у Анны Седоковой, Кати Лель, Анастасии Самбурской, певицы Славы и Алены Водонаевой. А на блог самой Ботановны сейчас подписаны более 2,7 миллиона поклонников.