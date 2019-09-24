Музыка

Новые солистки SEREBRO рассказали, как прошли кастинг в группу

Девушки попутно анонсировали концерт в ноябре.

Новые солистки SEREBRO рассказали, как прошли кастинг в группу
Группа SEREBRO/фото: vk.com/serebro

В группе  SEREBRO полностью сменился состав, который зрители впервые увидели на сцене в феврале 2019 года на концерте «Муз-ТВ» в Кремле. Знакомство зрителей с Елизаветой Корниловой, Марианной Кочуровой, Ириной Титовой состоялось под песню «Между нами любовь».

В ноябре девушки выступят с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Артистки пообещали, что поклонники группы услышат песни на самые разнообразные темы: будут и меланхоличные, лирические композиции, а также веселые, танцевальные мелодии. 

 «Я думаю, мы вам покажем разную музыку. Но основная концепция группы останется с нами», — пообещала Ирина Титова в интервью ELLE girl.

Девушки также рассказали, как проходили кастинг в группу. По словам Иры, она просто захотела изменить жизнь и решила попробоваться. Однако девушка не ожидала, что ее возьмут в SEREBRO.

А вот Марианна Кочурова уже была участницей музыкального коллектива, когда училась в университете, и поэтому была готова к такому повороту судьбы.

«Вообще я не думала, что буду в группе, но учеба в университете выработала во мне какой-то командный дух», — рассказала певица. 

Лиза приходила на прослушивание дважды. По ее словам, первый раз ее подбила на это подруга, а во второй раз она пошла уже сознательно.

«У меня всегда было желание стать артистом. Я была бы рада любому раскладу, но сейчас чувствую себя хорошо в группе, и мне нравится такой вид творчества». 

Напомним, 9 октября 2018 года стало известно, что проект покидает его «долгожитель» — Ольга Серябкина. Она сама кинула клич на просторах интернета о кастинге трех новых солисток. Все девушки были отобраны в Сети. Ирина, например, раньше жила в подмосковной Электростали и работала мастером по маникюру. Марианна — студентка ГИТИСа, а Елизавета — из музыкальной семьи и даже участвовала в детском Евровидении как солистка группы «Треки».

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Новые солистки SEREBRO рассказали, как прошли кастинг в группу
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