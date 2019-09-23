Музыка

«Индюшата-2019» покажут самых сильных участников за всю историю фестиваля

Организаторы объявили окончательный состав и даты финала.

«Индюшата-2019» покажут самых сильных участников за всю историю фестиваля
Отборочный тур фестиваля «Индюшата»

Фестиваль «Индюшата» традиционно проходит осенью. 30 сентября и 1 октября на сцене клуба «16 Тонн» выступят победители отборочных туров со всей России.

«Индюшата» — фестиваль эклектичный, на нем выступают группы, которые играют в совершенно разных стилях. Это может быть и регги, и ска, и рок-н-ролл и даже панк.

Отборочный тур фестиваля «Индюшата»
Отборочный тур фестиваля «Индюшата» / фото МИА Кушнир продакшн

Фестиваль существует с 1990 года и впервые за неполные тридцать лет, мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы посетили с отборочными турами множество городов России, доехали даже до Владивостока.

«У нас появилась возможность проводить отборы групп, разъезжая по городам-миллионникам. И вот как только у оргкомитета такая возможность появилась, мы стали догадываться сначала смутно, а потом уже твердо, что нам удается вскрыть множество засекреченных малахитовых шкатулок. Под малахитовыми шкатулками я понимаю молодые неизвестные группы, которые сидят в подвалах, на чердаках. То есть это действительно независимая музыка — инди. Молодые индюшата», — поделился с нашим каналом в Zen идеолог фестиваля, журналист и писатель Александр Кушнир.

Александр Кушнир
Александр Кушнир / фото © Anatoly Lomokhov

Проехав почти всю страну и проведя отборы в основных миллионниках, организаторы признаются, что действительность превзошла все их ожидания. В отличие от «Индюшат» других лет, в этот фестиваль они вложили еще больше времени и энергозатрат, что не могло не сказаться на результате.

В итоге в финал попали 10 артистов из разных городов и две приглашенные группы.

«Все артисты, которых мы представим в клубе «16 тонн» обладают очень важными двумя качествами: они по-европейски актуальны и по-российски очень самобытны. У меня есть твердое ощущение, что это самый сильный состав за всю 30-летнюю историю фестиваля «Индюшата», — продолжает Александр Кушнир.

Отборочный тур фестиваля «Индюшата»
Отборочный тур фестиваля «Индюшата» / фото МИА Кушнир продакшн

Путевку в финал получили: «посторонние» (Санкт-Петербург), «ТАЧКА» (Москва), Warm Trees (Владивосток), ELECTROLIZE (Калининград), Vitamin Youth (Екатеринбург), CL.EVER (Казань), Ti11Y TWI5TER (Воронеж), АБZАЦ (Пермь), Шиshка (Краснодар). В качестве специальных гостей на фестиваль приглашены «Шизандра» (Хабаровск) и FOILAR (Москва). Счастливчики выступят перед деятелями музыкальной индустрии: промоутерами, представителями лейблов и журналистами.

Финал фестиваля пройдет 30 сентября и 1 октября в клубе «16 тонн».

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«Индюшата-2019» покажут самых сильных участников за всю историю фестиваля
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