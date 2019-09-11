Музыка

Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс выступит в «Руки Вверх! Баре»

Певица вспомнит всем известные хиты «Буду я любить», «Летели недели», «Иногда» и исполнит свои новые композиции.

Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс выступит в «Руки Вверх! Баре»
Источник : официальный сайт

«Куда уходит детство?» — готовы поспорить, что эти слова до сих пор звучат для вас голосом Карины Кокс, бывшей солистки группы «Сливки».

Появившись ещё в нулевых, «Сливки» сразу полюбились слушателям за ритмичные и незамысловатые песни о любви.

Перед очарованием юных девушек устоять было непросто. Сергей Жуков не стал исключением и потерял голову от одной из солисток группы — своей будущей супруги Регины Бурд.

Ностальгируя по прошлому, Сергей построил в центре Москвы настоящую «машину времени» — «Руки Вверх! Бар». Здесь всё погружает гостей в тёплые воспоминания и атмосферу ушедших десятилетий. 14 сентября в легендарном баре выступит бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс. «Буду я любить», «Летели недели», «Иногда» — в этот вечер певица вспомнит всем известные хиты и исполнит свои новые композиции.

До встречи в «Руки Вверх! Бар» в 21:00!

14 сентября (суббота)

«Руки Вверх! Бар», Тверская, 22

Сбор гостей: 20:00

Вход: 1000 руб.

Подробности на сайте

Тел. +7 (499) 110-19-34

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Карина Кокс

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Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс выступит в «Руки Вверх! Баре»
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