Экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс выступит в «Руки Вверх! Баре»

«Куда уходит детство?» — готовы поспорить, что эти слова до сих пор звучат для вас голосом Карины Кокс, бывшей солистки группы «Сливки».
Появившись ещё в нулевых, «Сливки» сразу полюбились слушателям за ритмичные и незамысловатые песни о любви.
Перед очарованием юных девушек устоять было непросто. Сергей Жуков не стал исключением и потерял голову от одной из солисток группы — своей будущей супруги Регины Бурд.
Ностальгируя по прошлому, Сергей построил в центре Москвы настоящую «машину времени» — «Руки Вверх! Бар». Здесь всё погружает гостей в тёплые воспоминания и атмосферу ушедших десятилетий. 14 сентября в легендарном баре выступит бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс. «Буду я любить», «Летели недели», «Иногда» — в этот вечер певица вспомнит всем известные хиты и исполнит свои новые композиции.
До встречи в «Руки Вверх! Бар» в 21:00!
14 сентября (суббота)
«Руки Вверх! Бар», Тверская, 22
Сбор гостей: 20:00
Вход: 1000 руб.
Тел. +7 (499) 110-19-34