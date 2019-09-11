«Наша музыка вступила в свой Серебряный Век!»: Троицкий сделал заявление

Журналист, писатель и музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что в российской музыке наступил новый расцвет, который он назвал Серебряным Веком.

«Потрясающие Дельфин, Нойз, Вася Обломов, ПОРНОФИЛЬМЫ, SHORTPARIS, IC3PEAK — похоже, наша музыка вступила в свой Серебряный Век! (Золотым были 80-е).Праздник, чёрт возьми!» — написал мэтр в Тwitter.

Такое заключение Троицкий сделал после просмотра нового клипа рэпера Noize MC «Всё как у людей». Видео он опубликовал в своем микроблоге.

Песня «Всё как у людей» написана под влиянием стихов Егора Летова. Клип получился лаконичным, но очень выразительным. Иван Алексеев (Noize MC) читает на фоне сменяющих друг друга картин великих русских художников: «Апофеоз войны» Василия Верещагина,«Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Три Богатыря» Виктора Васнецова, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина. И от картины к картине текст и звучание становятся жестче.

«Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО — шедевр», — рекомендовал критик.

Артемий Троицкий — советский и российский рок—журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, писатель, актёр. Один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР, инди— и электронной музыки в России. В разные годы был создателем и ведущим авторских программ на ТВ и радио. Написал несколько книг, изданных за рубежом, о истории советского и российского рока.

В прошлом году мэтр критически отозвался о творчестве Монеточки и Гречки, заявив, что «энергетика у обеих около нуля», а песни унылые.