Музыка

Популярная панк-группа из США привезет в Москву новый альбом

Музыканты из группы Green Day планируют выступить на сцене столицы 24 мая 2020 года.

Популярная панк-группа из США привезет в Москву новый альбом
Фото: https://www.instagram.com/p/BbAWyydndSf/

Панк-группа из Америки Green Day приедет в Москву, чтобы представить россиянам свой новый альбом Father Of All. В пресс-службе организатора гастролей коллектива рассказали, что тур по странам Азии и Европы Армстронг и Ко планируют начать в марте грядущего года, а уже 24 мая Green Day выйдут на площадку стадиона «Открытие-Арена» в России. Ожидается, что группа исполнит для публики как уже полюбившиеся многим песни, так и новые хиты. Появление Green Day в Москве станет первым за последние 6 лет.

В SAV Entertainment для ТАСС прокомментировали, что главным синглом альбома станет одноименная песня Father Of All – ее коллектив представил накануне. Сам же альбом должен выйти в феврале следующего года – лейблом станет третий по величине концерн Warner Reprise Records.

В самой группе пояснили, что их альбом полностью отражает актуальный образ жизни. «Мы поем о том, как выжить в хаосе. Рок стал слишком мягким, поэтому мы планируем объяснить всем, как надо работать», — отметили ребята.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Green DayальбомвыступлениеконцертМосквастадион

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Популярная панк-группа из США привезет в Москву новый альбом
Интересно?
Поделись с друзьями: