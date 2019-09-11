Популярная панк-группа из США привезет в Москву новый альбом

Панк-группа из Америки Green Day приедет в Москву, чтобы представить россиянам свой новый альбом Father Of All. В пресс-службе организатора гастролей коллектива рассказали, что тур по странам Азии и Европы Армстронг и Ко планируют начать в марте грядущего года, а уже 24 мая Green Day выйдут на площадку стадиона «Открытие-Арена» в России. Ожидается, что группа исполнит для публики как уже полюбившиеся многим песни, так и новые хиты. Появление Green Day в Москве станет первым за последние 6 лет.

В SAV Entertainment для ТАСС прокомментировали, что главным синглом альбома станет одноименная песня Father Of All – ее коллектив представил накануне. Сам же альбом должен выйти в феврале следующего года – лейблом станет третий по величине концерн Warner Reprise Records.

В самой группе пояснили, что их альбом полностью отражает актуальный образ жизни. «Мы поем о том, как выжить в хаосе. Рок стал слишком мягким, поэтому мы планируем объяснить всем, как надо работать», — отметили ребята.