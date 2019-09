Фанаты Post Malone оказались не знакомы с творчеством Оззи Осборна

Поклонники творчества хип-хоп исполнителя Post Malone открыли для себя Оззи Осборна после совместной работы их кумира с культовым рокером. На днях музыканты выпустили общий трек Take What You Want («Бери, что хочешь») – он вошел в альбом Поста «Hollywood’s Bleeding». Давние почитатели обоих музыкантов остались в восторге от общей работы: на просторах Twitter многие отмечали, что звучит песня потрясающе и ее по праву можно назвать «прогрессом человечества».

Впрочем, нашлись и те, кто, оказывается, до этого ни разу не слышал имени Оззи Осборна. Поклонники писали, что не знакомы с этим человеком, но уверены – «Post Malone сделает его звездой благодаря этому новому треку». «За что я люблю Поста? Он дает шанс малоизвестным музыкантам», — пишут обыватели на иностранной платформе.

Один из твитов в стиле «Кто такой Осборн?» стал суперпопулярен – он набрал пару десятков комментариев и около тысячи лайков. Сейчас на просторах Интернета гадают – шутили ли те, кто писал, что не знаком с песнями Оззи или они сказали это всерьез. Сам автор известного комментария признался, что хотел привлечь к себе внимание подобным образом.