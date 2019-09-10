Музыка

Блогер Дава может вновь появиться в клипе Бузовой

Оказалось, что во время показанных Ольгой танцев под «Вот она я» Манукян находился рядом.

Блогер Дава может вновь появиться в клипе Бузовой
Бузова и Дава могли сняться еще в одном клипе. Фото: Instagram

Пока футболист Дмитрий Тарасов готовится в третий раз стать отцом, его бывшая жена Ольга Бузова продолжает заниматься творчеством. На днях поклонники звезды заметили, что она увлеклась форматом Tik Tok и выложила в Instagram видеозапись зажигательных танцев под свою песню «Вот она я», которая, судя по всему, является частью будущего клипа.

На видео рядом с Ольгой мы видим любителя Tik Tok Эда Исраеляна, однако, как выяснилось, во время съемок рядом находился еще один человек — Давид Манукян по кличке Дава, который совсем недавно исполнил роль мужа певицы в её клипе «Лайкер». Об этом подписчики Давы узнали, посмотрев его stories.

Давид Манукян и Ольга Бузова
Дава показал в stories как его ревнует Бузова. Фото: Instagram

Утром 10 сентября блогер опубликовал явно архивный ролик, где он и Бузова исполняют сценку на тему ревности возле той самой бетонной стены из её танцевального видео. Что примечательно, и одежда на Ольге в двух случаях одна и та же: топ, спортивные штаны и кроссовки.

Поклонники уже расценили происходящее как знак того, что в клипе на песню «Вот она я» Ольга и Манукян вновь появятся вместе, несмотря за то, что эта коллаборация стоила ему любви многих подписчиков. Фанаты считают, что ради Бузовой парень предал свою подругу Карину Лазарьянц, порвал с ней отношения и даже отписался от нее в Instagram.

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Блогер Дава может вновь появиться в клипе Бузовой
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