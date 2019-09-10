Музыка

Noize MC, «Ленинград» и «Сансара» помянули Летова каверами его песен

Сегодня участнику группы «Гражданская оборона» могло бы исполниться 55 лет.

Noize MC, «Ленинград» и «Сансара» помянули Летова каверами его песен
Фото: https://www.instagram.com/p/BzXAg-bgRhH/

Сразу несколько музыкальных гигантов записали каверы на песни лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. В честь 55-летия артиста его коллеги выпустили трибьют «Без меня». В него вошли известные широкой публике песни «Зоопарк», «Моя оборона», «Русское поле экспериментов» и ряд других. Всего в организации плейлиста приняли участие около 27 групп и индивидуальных исполнителей. В этом списке оказались: Noize MC, Гречка, Ленинград, Сансара, Нейромонах Феофан.

Авторы и воплотители в жизнь этой идеи отметили, что на сегодняшний день творчество Летова становится еще более известным.
«Знаковой фигурой он стал не только для современников, но и для тех, кто услышал ее впервые уже задолго после его смерти», — передает слова создателей трибьюта AfishaDaily. Сегодня, по мнению артистов, Летов вновь интересен и нужен – об этом наглядно свидетельствует то количество людей, которые согласились принять участие в проекте.
Напомним: Егор Летов скончался в феврале 2008 года. Тогда причиной кончины артиста назвали остановку сердца.

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Тэги:

"Ленинград""Сансара"гречкаЕгор Летовтрибьют

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Noize MC, «Ленинград» и «Сансара» помянули Летова каверами его песен
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