Новый клип Тимати и Гуфа забраковали фанаты на Youtube

Пока москвичи и гости столицы все выходные наслаждались живой музыкой на многочисленных концертах в центре, Тимати и Гуф решили поздравить Москву по-своему… Парни выпустили ко Дню городу трек «Москва».

Только вот песню не только не приняли, но и откровенно проголосовали «против», отметившись дизлайком на YouTube.

Любопытно, что к концу дня композиция стала рекордсменом по количеству негативных отзывов. Вероятно, фанаты не оценили такие слова рэперов как «Город, что не проводит гей-парады», «Не хожу на митинги и не втираю дичь».

В итоге, негативную отметку поставили 770 тысяч человек, а лайк поставили всего 57 тысяч…

Впрочем, авторов, кажется это ничуть не расстроило. Оба заметили, что «спели, как чувствуют», а на создание самого ролика у них было всего два дня.

К слову, до этого первенство в списке самых «нелюбимых» клипов удерживал Face — «Я роняю Запад».