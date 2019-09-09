Музыка

Егор Крид отправил новый трек на 17-й независимый баттл HIP-HOP.RU

Известный рэпер подал заявку на участие в последний момент.

Егор Крид отправил новый трек на 17-й независимый баттл HIP-HOP.RU
Егор Крид/фото: globallookpress.com

Егор Крид решил удивить своих поклонников и сделать то, «чего никто не ожидал». В своем Instagram он предупредил поклонников, что сегодня на его YouTube-канале появится что-то необычное, а позже на видеохостинге появился ролик под названием «В долгий путь».

«До меня дошли слухи, что Егор Крид собрался сдать трек на первый раунд 17-го независимого баттла Хип-Хоп.Ру (HIP-HOP.RU) Я подумал, а почему бы и нет!» — рассказал рэпер в пояснении к видео. 

Егор Крид
Егор Крид записал трек для баттла HIP-HOP.RU/фото: стоп-кадр видео

Крид признался, что «запрыгнул в последний вагон» с этим треком, поскольку сегодня последний день, когда можно подать заявку на участие.  

В тексте песни Егор отмечает, что идет на баттл, чтобы продвигать хип-хоп на русском языке, а не для того, чтобы «перевернуть игру». 

«Я все то, что ты никак не ожидал от Крида», — заявил рэпер.

Отметим, что среди судей баттла Типси Тип, Джонибой, Re-Pac, ST1M и другие. Трэки прислали рэперы из самых разных городов России.

На YouTube-канал Крида подписаны более трех миллионов человек. В августе эта цифра была чуть более 2,8 миллионов. Артист поблагодарил своих фанатов за поддержку. Егор ведет канал на видеохостинге уже восемь лет, но только за последние несколько месяцев число его подписчиков начало стремительно расти.

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Егор Крид отправил новый трек на 17-й независимый баттл HIP-HOP.RU
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