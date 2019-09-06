Клип «Любэ» про Санкт-Петербург за пару дней посмотрели 5 миллионов раз

Совместный клип группы «Любэ» и Игоря Матвиенко «Санкт-Петербург, родной» за два дня набрал 5 миллионов просмотров в социальных сетях. Такую цифру приводит телеканал «78». На видеохостинге YouTube его посмотрели пока чуть более 200 тысяч раз.

Напомним, черно-белое видео было снято на песню «Лики, а не лица» и в него вошли архивные кадры из жизни северной столицы, в том числе и военных лет. Ролик вышел к очередной годовщине блокады Ленинграда. Добавим, что 5 сентября группа «Любэ» исполнила эту композицию во время праздничного концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Вместе с жителями города им аплодировал и действующий губернатор северной столицы.

Добавим, что музыкальный коллектив обозначил эту песню как заглавную в своем новом альбоме.

А вам понравился клип о Петербурге?