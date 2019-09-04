Участница группы «Фабрика» Саша Попова объявила о старте сольной карьеры

Участница группы «Фабрика» Саша Попова объявила о начале сольной карьеры. По словам певицы, совсем скоро поклонники смогут услышать ее первый трек.

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В знаменитом музыкальном коллективе артистка поет начиная с 2014 года. Как подчеркнула Саша, «Фабрику» она оставлять не собирается. А причиной, по которой она решила выступать еще и отдельно, стало огромное желание поделиться со всеми мыслями, чувствами и эмоциями через сольное творчество.

«Ведь каждую песню, мелодию я выбираю сама. Они – отражение моих чувств, которыми я хочу поделиться со своим слушателем», – сообщила Попова в Instagram.

Девушка попросила фанатов поддержать ее начинание. Она призналась, что, начав собственную карьеру, исполнила давнюю мечту, хотя сделать это было непросто. Ведь артистка чувствует ответственность перед поклонниками и меньше всего на свете хочет их «подвести».