Музыка

Участница группы «Фабрика» Саша Попова объявила о старте сольной карьеры

Певица пояснила, что не покидает музыкальный коллектив.

Участница группы «Фабрика» Саша Попова объявила о старте сольной карьеры
Александра Попова начинает сольную карьеру. Фото: Instagram@sasha_popovaa

Участница группы «Фабрика» Саша Попова объявила о начале сольной карьеры. По словам певицы, совсем скоро поклонники смогут услышать ее первый трек.

В знаменитом музыкальном коллективе артистка поет начиная с 2014 года. Как подчеркнула Саша, «Фабрику» она оставлять не собирается. А причиной, по которой она решила выступать еще и отдельно, стало огромное желание поделиться со всеми мыслями, чувствами и эмоциями через сольное творчество.

«Ведь каждую песню, мелодию я выбираю сама. Они – отражение моих чувств, которыми я хочу поделиться со своим слушателем», – сообщила Попова в Instagram.

Группа «Фабрика». Фото: globallookpress.com

Девушка попросила фанатов поддержать ее начинание. Она призналась, что, начав собственную карьеру, исполнила давнюю мечту, хотя сделать это было непросто. Ведь артистка чувствует ответственность перед поклонниками и меньше всего на свете хочет их «подвести».

«Это был долгий путь, мечта, которая заставила себя ждать. Я счастлива, но немного боюсь», – пишет певица в соцсети.

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"Фабрика"Александра Поповагруппа "Фабрика"Певицасольная карьера

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Участница группы «Фабрика» Саша Попова объявила о старте сольной карьеры
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