Юлианна Караулова выпустила клип, ради которого сменила имидж

4 сентября в Сети появился новый клип певицы Юлианны Карауловой «Танцы на нервах». Напомним, для съемок этого видео девушка меняла свой образ, перекрасившись из блондинки в темный цвет. Однако в самом ролике вы можете увидеть ее в разных имиджах.
По сюжету клипа, певица врывается в квартиру своего возлюбленного, у которого сейчас новые отношения и устраивает там переполох. Молодой человек, девушка которого со скандалом уходит, борется с Карауловой, пытаясь добиться от нее близости, но та дразнит его, а потом сбегает.
Поклонники звезды отметили пластику ее танца в ванной. С последним ей помогала хореограф шоу «Танцы» Екатерина Решетникова. Добавим, что в клипе, кроме Юлианны, заняты актеры Валерий Жуков и Светлана Алимова.
Напомним, сама Караулова минувшим летом отдыхала на Мальдивах, выкладывая райские фотографии и получая травмы.
Понравился вам новый клип?