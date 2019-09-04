Юлианна Караулова выпустила клип, ради которого сменила имидж

В новом видео "Танцы на нервах" артистка устраивает разборки с бывшем парнем.

4 сентября в Сети появился новый клип певицы Юлианны Карауловой «Танцы на нервах». Напомним, для съемок этого видео девушка меняла свой образ, перекрасившись из блондинки в темный цвет. Однако в самом ролике вы можете увидеть ее в разных имиджах.

По сюжету клипа, певица врывается в квартиру своего возлюбленного, у которого сейчас новые отношения и устраивает там переполох. Молодой человек, девушка которого со скандалом уходит, борется с Карауловой, пытаясь добиться от нее близости, но та дразнит его, а потом сбегает.

Поклонники звезды отметили пластику ее танца в ванной. С последним ей помогала хореограф шоу «Танцы» Екатерина Решетникова. Добавим, что в клипе, кроме Юлианны, заняты актеры Валерий Жуков и Светлана Алимова.

Напомним, сама Караулова минувшим летом отдыхала на Мальдивах, выкладывая райские фотографии и получая травмы.

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Понравился вам новый клип?