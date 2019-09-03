«Муз-ТВ» представляет: «Место под солнцем #бали»

Национальный музыкальный канал «Муз-ТВ» готовится к запуску нового масштабного реалити, не имеющего аналогов на российском телевидении! Герои шоу пройдут ожесточенную борьбу за главный приз и годовой контракт с телеканалом «Муз-ТВ».

По сюжету реалити, на шикарной вилле на берегу океана живут одарённые артисты, свободные парни и девушки — потенциальные пары. Все они молоды, талантливы и амбициозны: поют, танцуют, читают рэп, играют на музыкальных инструментах и полны решимости покорить шоу-бизнес и вписать свое имя в историю российского, а, возможно, и мирового шоу-бизнеса. У них есть все для того, чтобы влюбиться и заниматься творчеством — проживание на райском острове, частный песчаный пляж, профессиональная студия звукозаписи и море соблазнов.

По правилам проекта, каждую неделю один из участников должен покинуть виллу, а его место занимает новый счастливчик, который становится главной интригой недели и может разрушить новоиспеченный романтический союз или удачный творческий тандем. Неожиданные повороты судьбы могут сыграть с жителями райского острова злую шутку, когда придётся расставить приоритеты: «Карьера или любовь»?

Дуэт в музыке или дуэт в жизни – вот основной вопрос шоу, ответ на который зрители телеканала узнают совсем скоро.

Тренерами реалити станут именитые звезды шоу-бизнеса, которые поделятся с ребятами своим опытом, покажут мастер-классы, раскроют все секреты и тонкости мастерства, а также непростой жизни артистов. Участникам предстоит много испытаний в попытке доказать наставникам, что именно они достойны победы в шоу. Новая неделя – новый наставник!

Слезы счастья и разочарований, радость от побед и ностальгия по прошлому, новая любовь и старые раны, полет души и разбитые сердца… Каждому придётся сделать свой выбор в пользу карьеры или личного счастья. Все герои хотят, чтобы их любили! Любили и на сцене, и в обычной жизни. Возможно ли это совместить? Скоро узнаем!

Генеральный директор канала «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров:

«Наш канал всегда выделяется передовыми и новаторскими проектами, и этот не будет исключением. Проект, в котором музыка объединит талантливых, ярких и молодых ребят, где им, как и в мире шоу бизнеса, придётся делать выбор — карьера или любовь? Давайте вместе наблюдать за этой остросюжетной историей на главном музыкальном канале!»

Победителя шоу выберут зрители. Это будет масштабный кросс — платформенный проект с on-line и off-line активностями и большой вовлеченностью аудитории. Следите за новостями в эфире и на сайте телеканала!

Генеральный директор ЮТВ-Холдинга Андрей Димитров:

«Мы долго вынашивали идею этого проекта. Хотелось сделать что-то яркое, солнечное, легкое, про молодых и счастливых, у кого есть мечты, но еще нет четкого плана их воплощения. Но не очень хотелось делать очередные посиделки группы молодых ребят под телекамерами на берегу океана, которые без определенных условий и целей приводят к очевидным вещам, не самым интересным с точки зрения контента. Поэтому мы придумывали, как «поженить» красивую картинку и смыслы, отношения между участниками программы и цели, которые надо будет достигать. Будет красиво, интересно и музыкально. В общем, как всегда на «Муз-ТВ». И не только в эфире, мы также планируем делать полноценный digital-контент для этого проекта».

В сентябре в Москве пройдет открытый кастинг для всех желающих заявить о своем таланте и стать полноправным жителем райского острова.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на сайте телеканала «Муз-ТВ» и ждать звонка от организаторов!