Музыка

Дмитрий Колдун представил новую песню на стихи Гуцериева

Композиция посвящена несчастной любви.

Дмитрий Колдун представил новую песню на стихи Гуцериева
ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Певец презентовал трек, который стал первой совместной работой Колдуна с поэтом Михаилом Гуцериевым. Музыку к нему сочинил белорусский автор Кирилл Ермаков.

Сюжет песни о том, как зарождаются чувства между людьми. После вспыхнувшей страсти, они идут на спад, и все заканчивается равнодушием. По словам Дмитрия Колдуна, лиричная композиция придется по душе многим людям. Певец признался, что тонко прочувствовал стихи Гуцериева с первых строк.

При этом сам Дмитрий счастлив в личной жизни. О ней он не любит рассказывать, оберегая покой близких. Известно только, что жену Колдуна зовут Виктория, они давно вместе и воспитывают сына.

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Дмитрий КолдунКирилл ЕрмаковМихаил Гуцериев

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Дмитрий Колдун представил новую песню на стихи Гуцериева
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