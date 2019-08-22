Дмитрий Колдун представил новую песню на стихи Гуцериева

Певец презентовал трек, который стал первой совместной работой Колдуна с поэтом Михаилом Гуцериевым. Музыку к нему сочинил белорусский автор Кирилл Ермаков.

Сюжет песни о том, как зарождаются чувства между людьми. После вспыхнувшей страсти, они идут на спад, и все заканчивается равнодушием. По словам Дмитрия Колдуна, лиричная композиция придется по душе многим людям. Певец признался, что тонко прочувствовал стихи Гуцериева с первых строк.