Группа Limp Bizkit устроит гастроли по России в конце зимы

Легендарная американская группа Limp Bizkit, играющая на стыке рока и рэпа, даст четыре концерта в России в феврале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертное агентство «Мельница».
Конкретно: эпатажные рокеры приедут в Краснодар (16 числа), Екатеринбург (18 числа), Санкт-Петербург (20 числа) и в Москву (22 числа). Билеты на шоу поступят в продажу с 26 августа.
Напомним, группа три раза номинировалась на «Грэмми», имеет ряд серьезных музыкальных наград. С момента основания в 1994 году они записали шесть альбомов, каждый из которых был событием в мире музыки. Сейчас группа работает над седьмым. Limp Bizkit всегда были сторонниками экспериментов со звуком и подачей. Агрессивная манера исполнения вокалиста Фреда Дёрста снискала большую любовь фанатов, хотя критиковали группу не реже, чем хвалили. Например, однажды Фред спел дуэтом с Кристиной Агилерой. Западная пресса очень негативно восприняла этот ход.
Пойдете на концерт группы Limp Bizkit?