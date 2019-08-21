Группа Little Big с Clean Bandit и певицей Tatarka запишут совместный трек

Российская панк-рейв группа Little Big, которая стала популярной после челленджа «Skibidi», поделилась планами. Музыканты создадут трек с британским коллективом Clean Bandit, удостоенным «Грэмми». Высокую награду Clean Bandit получили за лучшую танцевальную композицию. Также в записи трека примет участие певица Tatarka, дебютный клип которой взорвал Интернет. Он набрал 40 миллионов просмотров в Сети.

Все участники нового трека легко идут на эксперименты в музыке. Они уже встретились в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить предстоящую работу. Закончить ее планируют к концу августа. О встрече Little Big, Clean Bandit и Tatarka и их совместной работе над треком снимут документальный фильм.

Трек от Little Big, Clean Bandit и Tatarka будет представлен на глобальной музыкальной платформе TBRG OPEN. Она объединяет таланты из разных стран уже три года. «Ждите наш фит», — написал солист Little Big Илья Прусикин поклонникам на своей странице в Инстаграм.