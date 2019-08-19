Alfa Future People: танцы под дождем и 48 часов музыки

С 16 по 18 августа при поддержке Альфа-Банка в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом прошел ежегодный фестиваль современной музыки Alfa Future People. Несколько десятков тысяч человек, 6 сцен и 48 часов непрерывной музыки – все это Alfa Future People в 2019 году!

Фестиваль Alfa Future People, как всегда ставший местом притяжения всех любителей электронной музыки на свежем воздухе, проходил 3 дня в атмосфере ностальгии по детству и беззаботному веселью под дождем. Гости мероприятия танцевали и развлекались на протяжении всего времени, не обращая внимания на лужи и капризную погоду этого лета. Тысячи людей двигались в такт музыки в дождевиках и резиновых сапогах, пребывая в восторженном настроении от превосходной музыки Alfa Future People. В этом году в поле под Нижним Новгородом была построена самая большая сцена в стране, состоящая полностью из LED-экранов, и помимо нее на фестивале впервые было задействовано еще 5 сцен: Bass, Techno, Live и новые Deep и Trance. При этом, путешествуя от одной к другой, зритель окунался в атмосферы самых разных музыкальных жанров: хип-хоп, рэп, дип-хаус, техно, транс, электро. Названия сцен – тому аргумент.

По традиции на главной сцене Alfa Main Stage прозвучали сеты тех, кого так долго и с таким трепетом ждали все фанаты электронной музыки. Среди хэдлайнеров был один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, диджей из Нидерландов Ferry Corsten, Carnage, знаменитого Dash Berlin, Knife Party, Apashe, Laidback Luke.

5 остальных сцен – 5 разных миров танцевальной музыки. На сцене Bass Stage by S7 Airlines свои сеты исполнили «крестный отец джангла» Aphrodite, бельгийский диджей Coone, австралийская звезда Alison Wonderland, Black Sun Empire, Borgore, Delta Heavy, Dropzone, Jauz, Ookay, Profit, Snavs, Volac, Виктор Строгонов и Zardonic и другие музыканты. S7 Airlines также подарила возможность всем желающим лично увидеться со своими любимчиками, зайти на бэкстейдж и сделать селфи на память.

TUNDRA Deep Stage порадовала гостей выступлениями культовых представителей дип/тек-хауса: патриарх жанра Ame, талантливый новичок Seth Schwarz, самый красивый и высокооплачиваемый московский диджей DJ List и дуэт Simple Symmetry, а также Zuma Dionys, Kimbar, Aiwaska, Arram Mantana, Datamode, Fango, Magicov, M.Button, Mona L, Ornament Showcase — Jazzis&Friends, Sasha Naiman, Sergey Sapunov&Thierry Tomas.

Жанр trance впервые был представлен отдельной сценой Mentos Fresh Connector, которая приняла с распростертыми объятиями авторов крупнейших транс-хитов десятилетия – это и необыкновенно голосистая Christina Novelli, и британский диджей Ashley Wallbridge, и аплифтинг-представитель Sean Tyas, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, David Gravell, Exis, Futurecode, Ruben De Ronde, Solarstone, Roman Messer, Alexey Sonar, Alexander Popov, Alexander Spark, Fonarev, List.

Хип-хоп исполнители раскрыли свои таланты на сцене BURN Energy Live Stage. Любимцы молодежи Markul и Thomas Mraz, уфимский рэпер i61, а также повелитель «гетто-этники» Bad Zu и поп-трио Cream Soda по-настоящему взорвали и раскачали публику фестиваля. Также на сцене выступили стокгольмский герой молодых рэперов всего мира Yung Lean, петербуржец sp4k, самарец MC Сенечка и великолепная Карина Истомина, а также Bad Zu, Cream Soda, Eighteen, Pixelord, Summer of Haze и ЛАУД.

И на последней, Techno Stage Miller Future Music представили свои техно-хиты французское трио dOP, американец Matthew Dear, один из самых авторитетных диджеев России Sergey Sanchez, дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, а также Marc Romboy и российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce. Также в программе сцены — флагман нового техно из Детройта Matthew Dear, Sergey Sanchez, Agraba, Dj T, Kito Jempere, Low Tape, Mike Spirit и Tripmastaz

Танцы заполонили все пространство фестиваля, а музыка звучала даже в самых отдаленных уголках территории в беспрерывном режиме в течение целых 48 часов! Даже когда наступила пора расходиться, гости не спешили прекращать танцевать, знакомиться, общаться и участвовать в прочих активностях площадки.

Но Alfa Future People создал все условия не только для наслаждения танцевальной музыкой, но и для поддержания здорового духа, хорошего настроения и даже уровня образования гостей. Огромное количество площадок стало центрами сосредоточения людей по интересам. Кто-то занимался английским, кто-то любовался творениями мастеров стрит-арта и принимал участие в их мастер-классах, кто-то активно проходил квесты, а кто-то слушал лекции экспертов на самые разные темы в лектории от Skillbox: еда, спорт, секс, учеба, работа и смерть.

Тему образования продолжила команда MyBook, создавшая звукозаписывающую студию. Здесь создавался музыкальный аудиосборник рассказов – DJ BOOK Mix – коллаборация Alfa Future People и MyBook.

Автомобильный партнёр представил на фестивале собственную Future lounge зону с лучшим видом на главную сцену AFP. На ее первом этаже располагался просторный бар, а также интерактивная экспозиция из трех кроссоверов бренда. Просторная веранда стала частью танцпола для самых важных гостей, где под переливающимся футуристичным куполом с собственным баром и чилл-зоной они смогли отдохнуть на мягких диванах.

В честь 800-летия Нижнего Новгорода городские власти тоже построили собственную зону на фестивале – целый павильон. Основные городские и индустриальные достопримечательности Нижнего Новгорода были отсканированы лазером, чтобы подготовить 3D-модели интерьеров зданий. Благодаря этому посетители смогли виртуально путешествовать по интерьерам знаковых сооружений, погружаясь в атмосферу города. Для зрителей были созданы специальные интро и аутро, подготавливающие зрителя к перфомансу и выводящие из него.

В чилаут-зоне Strongbow известный блогер и ведущий Артём Королёв угощал всех участников фестиваля яблочным сидром.

Утреннее, дневное и вечернее веселье сменялось ночным покоем. На Alfa Future People развернулась самая лучшая в России фестивальная инфраструктура. На территории была устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, бесплатным Wi-Fi от «Билайн» и прочими удобствами. Был предусмотрен и VIP-кемпинг с заранее установленными палатками, а любителей домашнего комфорта радушно принимали отели Нижнего Новгорода.

Фестиваль Alfa Future People по-прежнему остается территорией безналичных платежей. Более того, гости фестиваля получили возможность получить лимитированную карту Альфа-банка с уникальным дизайном от Scazy.

Alfa Future People решил вопрос и с питанием, причем самым масштабным образом. На территории фестиваля было представлено более 70 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира: от японской до вегетарианской, а любители стритфуда смогли полакомиться в более чем 20 фудтраках. Для посетителей фестиваля работали корнеры с раками, пельменями гедза, стейками, около 10 разновидностями рамена и десятками видов бургеров. Каждый нашел что-либо себе по душе и уж точно не остался голодным.