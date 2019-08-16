Музыка

Без лишней скромности: Снуп Догг посвятил новый альбом самому себе

Новая пластинка рэпера называется I Wanna Thank Me.

Без лишней скромности: Снуп Догг посвятил новый альбом самому себе
Снуп Догг выпустил 17-ый альбом. Фото: Daniel Deslover / Rmv

16 августа популярный американский рэпер Снуп Догг выпустил свой 17-ый сольный студийный альбом с 22 песнями. Новую пластинку 47-летний артист назвал I Wanna Thank Me («Я хочу поблагодарить себя»). Перед релизом он объяснил, почему выбрал такое необычное название.

Оказывается, у рэпера есть множество качеств, за которые он хочет сказать себе спасибо. Он назвал себя трудоголиком, выполняющим тяжелую работу и верящим в свое дело. Он сказал, что всегда старался давать больше, чем получал, что делал в жизни больше правильных вещей, чем неправильных. А самое главное — оставался все это время самим собой.

Напомним, Снуп Догг является протеже другого популярного рэпера — Доктора Дре. За свою карьеру он стал неотъемлемой частью американской поп-культуры, снялся во множестве фильмов в роли себя самого. В 2018 году артист удостоился звезды на голливудской «Аллее славы».

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Без лишней скромности: Снуп Догг посвятил новый альбом самому себе
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