Без лишней скромности: Снуп Догг посвятил новый альбом самому себе

16 августа популярный американский рэпер Снуп Догг выпустил свой 17-ый сольный студийный альбом с 22 песнями. Новую пластинку 47-летний артист назвал I Wanna Thank Me («Я хочу поблагодарить себя»). Перед релизом он объяснил, почему выбрал такое необычное название.

Оказывается, у рэпера есть множество качеств, за которые он хочет сказать себе спасибо. Он назвал себя трудоголиком, выполняющим тяжелую работу и верящим в свое дело. Он сказал, что всегда старался давать больше, чем получал, что делал в жизни больше правильных вещей, чем неправильных. А самое главное — оставался все это время самим собой.

Напомним, Снуп Догг является протеже другого популярного рэпера — Доктора Дре. За свою карьеру он стал неотъемлемой частью американской поп-культуры, снялся во множестве фильмов в роли себя самого. В 2018 году артист удостоился звезды на голливудской «Аллее славы».

А вам нравятся песни Снуп Догга?