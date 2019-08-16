Настя Кудри презентовала провокационный клип

В прошлом году исполнительница попала в серьезную аварию, из-за которой частично лишилась двух пальцев на руке.

22-летняя певица Настя Кудри накануне презентовала новый клип на композицию Ne Rap. О ролике она рассказала в своем блоге, опубликовав отрывок.

Клип исполнительницы получился по-настоящему горячим. На видео девушка постоянно находится в объятиях мужчины. Глядя на столь откровенные кадры, некоторые поклонники решили, что певица будто и не играла вовсе.

«Хотела быть максимально настоящей. Старалась, чтобы зрители поверили каждой эмоции, в том числе и таким откровенным сценам», — рассказала о новом видео Настя Кудри.

Исполнительница начала заниматься музыкой еще в 18 лет. На ее счету уже несколько дуэтов с коллегами. Один из них – с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Пару лет назад они представили песню «Нам будет жарко».

Напомним, Настя Кудри в прошлом году попала в ДТП и чудом выжила. Авария произошла на юге Франции. Дочь успешного бизнесмена Игоря Кудряшкина тогда частично лишилась двух пальцев на правой руке — мизинца и безымянного.