Музыка

Гарик Сукачев выпустит альбом под загадочным названием «246»

Музыкант признался, что научился играть на совсем игрушечном пианино.

Гарик Сукачев выпустит альбом под загадочным названием «246»
Гарик Сукачев/instagram.com/igorsukachev/

Легенда отечественной рок-музыки Гарик Сукачев закончил запись нового альбома с загадочным названием «246». Сейчас идет его оформление, а презентация намечена на предстоящую осень.

Как рассказал музыкант на «Нашем радио», он потратил три года на реализацию этого проекта. Для осуществления всех своих задумок привлек к работе над альбомом музыкантов из разных стран.

По признанию Сукачева, во время записи он также использовал ряд новаций. Например, купил в «Детском мире» маленькие бубны, совсем игрушечное пианино и маленький металлофон, которые с успехом использовал при записи песни «Маленькая девочка». Еще он для одной песни сыграл на менестреле, отчего получил несравненное удовольствие.

Поклонники Сукачева не скрывают радости6 их кумир снова на музыкальной орбите. На его возвращение они стали надеяться, когда весной он выпустил видеоклип на песню «Мама, прощай».

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Гарик Сукачев выпустит альбом под загадочным названием «246»
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