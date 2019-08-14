Корпорация PMI представляет шоу Димы Билана «Планета Билан. На орбите»

Дима Билан даст два концерта 6 и 7 ноября 2019 года в московском Crocus City Hall. После масштабного тура по России и Прибалтике и аншлаговых концертов в Москве и Петербурге поклонники артиста смогут еще раз увидеть грандиозное шоу «Планета Билан».

Единственный победитель Евровидения от России, семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий Дима Билан в феврале 2019 года представил шоу «Планета Билан». В его основу легла идея, что каждый человек – отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной, по своим орбитам, со своими законами и правилами. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, потребовалось несколько месяцев упорной работы и репетиций, тонны оборудования, киловатты звука и света, более 300 человек, задействованных в подготовке. Новая концертная программа не оставила равнодушным ни одного зрителя. Дима Билан обещал всех удивить и сдержал свое слово!

6 и 7 ноября Дима Билан вновь встретится с поклонниками на орбите «Планеты Билан» в Crocus City Hall. Зрители увидят обновленную версию шоу, сцену, похожую на космический корабль, огромные экраны, декорации-трансформеры, а главное — впервые вживую услышат новые песни и лучшие хиты Димы Билана.