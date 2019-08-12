Корпорация PMI представляет Loboda-шоу SuperStar

После трёх супераншлаговых выступлений в московском Crocus City Hall, солд-аут шоу в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, грандиозного выступления на сорокатысячном стадионе в Нижнем Новгороде — самая успешная певица страны по многочисленным просьбам даст концерт на бис!

Шоу SuperStar Москва сможет увидеть еще раз. 19 октября на крытой площадке ВТБ Арена – «Динамо» Loboda поднимет зрителей на новую высоту удовольствия. Шоу SuperStar — головокружительные трюки, сногсшибательная хореография, мегаватты света и стопроцентные хиты, которые, без преувеличения, знает каждый.

«Лобода в Крокусе воплотила самые смелые и мужские и женские фантазии о том, какой может быть современная женщина. Она сексуальна и не стесняется этого. Самое главное, о чем стоит сказать — Лобода не продает секс, не играет на низменных инстинктах, она — сама чувственность, которую подделать невозможно», — писала «Комсомольская правда».

Loboda ― самое яркое явление на современной сцене, которая диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома «H2LO», ставшего уже 20 раз платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей #1 среди интернет пользователей по версии «Яндекс». В апреле Loboda снова рвёт все хит-парады новым треком «Пуля-Дура». Мощный вокал, трендовая латина и бесконечная энергия — отзывается тройным «BANG!!!» в наших сердцах. LOBODA обладательницей бесчисленного количества наград. «Певица года» по мнению «МУЗ-ТВ», RU.TV и премии «Fashion People Awards», а её сингл «SuperStar» ― лучшая песня и лучшее видео по версии радиостанций «Русское Радио», «Новое радио» и телеканалов RU.TV, «МУЗ-ТВ» и Musicbox. В рамках своего двухчасового концертного шоу, режиссером которого стал Олег Боднарчук, а креативным директором по традиции стала продюсер артистки — Нателла Крапивина в компании с лучшими художниками страны, Loboda делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. Вместе с певицей на сцене ее бессменная команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал.

Начало в 20:00