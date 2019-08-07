Музыка

Анна Плетнева призналась, что на новый клип ее вдохновил Виктор Цой

Певица представила работу «Интуиция».

Анна Плетнева призналась, что на новый клип ее вдохновил Виктор Цой
Анна Плетнева рассказала о своем новом клипе ФОТО: предоставлено артисткой

Анна Плетнева представила поклонникам новый клип «Интуиция», снятый в традициях постсоветского модернизма.

Режиссером ролика стал украинский клипмейкер Сергей Ткаченко, ранее снимавший музыкальные видео для Плетневой «Воскресный ангел», «Белая», «Сильная девочка», «Дыши» и многие другие работы.

В ролике Анна смотрит советскую передачу, где лейтмотивом звучит утверждение «В СССР секса нет!», в противовес этой установке исполнительница лежит на кровати в откровенном нижнем белье вместе со своим любовником.

Анна Плетнева рассказала о своем новом клипе «Интуиция»
ФОТО: предоставлено артисткой

Анна Плетнева признается, что на работу ее вдохновили фильмы «Игла» и «Асса». Она старалась максимально передать эмоции, которые вызывал у нее Виктор Цой.

«Идею предложил Сережа Ткаченко. Мы показали то время, когда многое было под запретом, все ждали и хотели перемен. Мы не ставили задачи воспроизвести все сцены буквально, скорее, только повторить эмоции, ощущения», — комментирует порталу Teleprogramma.pro Анна Плетнева.

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Анна Плетнёва

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Анна Плетнева призналась, что на новый клип ее вдохновил Виктор Цой
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