Дакота спела о мужчинах с подругой из шоу «Голос»

Рита Дакота выпустила новый музыкальный трек. В танцевальной композиции #ФИОЛЕТ, которая обязательно создаст у слушателей летнее настроение, певица впервые спела дуэтом с лучшей подругой, а по совместительству композитором и участницей шоу «Голос» Екатериной Ковской.

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В новой песне девушки с иронией поют о мужчинах. Рита, год назад пережившая непростое расставание с Владом Соколовским, делится своими мыслями о многочисленных ухажерах, которые с тех пор пытаются завязать с ней знакомство. Еще до официального релиза трека демоверсия #ФИОЛЕТА, судя по числу упоминаний в соцсетях, уже покорила сердца поклонников.

Екатерина Ковская известна не только участием в проекте «Голос». Она написала композиции для самых ярких отечественных звезд, включая Полину Гагарину и Диму Билана, а также озвучила Налу в мультфильме «Король Лев».

«Мы считаем, что композиторам и авторам песен пора начать исполнять самим. Мы должны проживать свои песни, стоя на сцене перед теми, кому важно их слышать. Это наши мысли, наши вибрации. Время пришло», – заявили подруги.

А вам понравился дуэт Дакоты и Ковской?