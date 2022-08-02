Зомби ожили во время съемок фильма про зомби: в кино выходит кровавая комедия «Убойный монтаж»

4 августа в российских кинотеатрах выйдет иностранная комедия про зомби «Убойный монтаж». Та самая, которой пришлось сменить международное название из-за событий на Украине.
По сюжету новаторскому режиссеру дают здание снять ужастик про оживших мертвецов «одним кадром». Съемочная группа и актеры приезжают в заброшенное здание и начинают лить бутафорскую кровь, как вдруг срабатывает древнее проклятие и на площадке появляются настоящие зомби.
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Над созданием этого кино про кино работали специалисты из Франции, Великобритании и Японии. Режиссером выступил Мишель Хазанавичус, ранее снявший получившую «Оскар» мелодраму «Артист» 2011 года. Он же выступил сценаристом вместе с японскими коллегами.
В России новому фильму присвоили возрастной рейтинг 16+.