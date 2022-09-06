Взрослые чувства по-французски: в кино выходит мелодрама «С любовью и яростью»

8 сентября в российских кинотеатрах стартует французская мелодрама «С любовью и яростью». И это не легенький американский ромком. В картине показаны взрослые изматывающие чувства.
По сюжету, главная героиня влюблена в своего давнего партнера, но тут в их жизни появляется старый друг, который когда-то был ее любовником. И все становится очень сложно.
Главные роли сыграли обладательница «Оскара» Жюльет Бинош («Грозовой перевал», «Английский пациент», «Копия верна», «Призрак в доспехах») и Венсан Линдон («Студентка», «Дневник горничной», «Титан»).
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Режиссером выступила мастер французского авторского кино Клер Дени. Мировая премьера картины состоялась в феврале 2022 года на Берлинском кинофестивале, где фильм получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.
Добавим, что это экранизация романа Кристин Анго. Сценарий писательница и постановщица написали вместе.