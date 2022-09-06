Взрослые чувства по-французски: в кино выходит мелодрама «С любовью и яростью»

8 сентября в российских кинотеатрах стартует французская мелодрама «С любовью и яростью». И это не легенький американский ромком. В картине показаны взрослые изматывающие чувства.

По сюжету, главная героиня влюблена в своего давнего партнера, но тут в их жизни появляется старый друг, который когда-то был ее любовником. И все становится очень сложно.