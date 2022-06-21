Все трудности материнства — в одном фильме: в прокат выходит комедия «Мамочки»

Картина рассказывает о женской доле без прикрас.
«Мамочки»

Польские «Мамочки». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

23 июня в российских кинотеатрах выходит польская комедия «Мамочки».

Но, как становится понятно из трейлера, помимо смеха в ней присутствует немало серьезных, иногда даже болезненных вопросов о материнстве.

В центре сюжета — четыре подруги: блогерша, которая собирается родить в прямом эфире, уставшая «яжмать», мамаша «не в ресурсе» и девушка, для которой все только начинается. Они регулярно делятся друг с другом своими радостями и горестями, рисуя перед зрителями многогранную картину того, как сложно подарить ребенку жизнь и не свихнуться при этом.

Как вернуться в форму после родов, как остаться привлекательной для мужчин, как все успевать, как не нарваться на критику родственников и соседей — все эти вопросы пронизывают фильм, развенчивая и рождая новые мифы о материнстве.

Возрастной рейтинг картины — 16+.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  