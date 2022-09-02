Владимир Сычев лютует над подростками в новом фильме

8 сентября в кино стартует российская спортивная драма «Начать сначала» с Владимиром Сычевым.
Актер сыграл лютого тренера сборной России по регби, который вернулся в родной городок и начал жизнь заново. Вначале он стал обычным школьным физруком, а потом снова вернулся к тренировке регбийной команды. Его задача — заставить молодых хулиганов не просто освоить спорт, но стать настоящей командой. И методы у него не самые мягкие.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Режиссером и сценаристом картины выступила Ирина Гобозашвили, снявшая подростковую драму «Навстречу мечте» 2020 года.
Вместе с Сычевым в проекте снялись Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова и Виктор Овсянников.