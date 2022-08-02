В онлайн кинотеатрах вышел один из последних фильмов Брюса Уиллиса «Опасный свидетель»

2 августа в русскоязычных онлайн-кинотеатрах появился один из последних триллеров Брюса Уиллиса «Опасный свидетель».
По сюжету, бывший коп становится свидетелем убийства, которое ему не стоило видеть. Преступники объявляют на него охоту, но, поставив под угрозу семью полицейского, они совершают большую ошибку.
Вместе с Уиллисом в картине снялась звезда «Сумерек» Эшли Грин.
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Добавим, что «крепкий орешек» снялся в этом фильме незадолго до того, как завершить карьеру в связи с возрастными проблемами со здоровьем. Однако здесь он играет главную роль, а не просто появляется в актерском составе ради громкого имени в титрах.