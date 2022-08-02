В онлайн кинотеатрах вышел один из последних фильмов Брюса Уиллиса «Опасный свидетель»

Вместе с Уиллисом в картине снялась звезда «Сумерек» Эшли Грин.

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Добавим, что «крепкий орешек» снялся в этом фильме незадолго до того, как завершить карьеру в связи с возрастными проблемами со здоровьем. Однако здесь он играет главную роль, а не просто появляется в актерском составе ради громкого имени в титрах.