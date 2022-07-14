В кино выйдет вторая часть комедии «Развод»

Первая часть собрала в прокате более 12 миллионов рублей. Создатели проекта отмечают, что это не только комедия для развлечения зрителей, но и реальная терапия для пар, столкнувшихся с трудностями в отношениях.

«Вторая часть нашего фильма — про человеческое общение в целом. Про то, как люди любят друг друга, но боятся в этом признаться даже не партнеру, а самому себе. И начинают заниматься самообманом, мол, все это была ошибка. Часто мы этого просто не замечаем, а в «Разводе» можно посмотреть, как это выглядит со стороны», — говорит актриса Анна Глаубэ.

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Напомним, по сюжету мужчина и женщина скоропостижно создали семью и так же быстро развелись. Но разъехаться не имеют возможности, так как у них одна общая квартира в ипотеку. Это обстоятельство заставило их объявить друг другу войну, во время которой они начали по-настоящему узнавать друг друга.