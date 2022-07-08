В кино выйдет трогательная комедия о взрослении «Страна Саша»

14 июля в кино выйдет отечественная подростковая мелодрама «Страна Саша».
Главный герой картины — собственно Саша — 17-летний парень, который не может определиться со своим будущим и избегает серьезных отношений с девушками. В своей нерешительности он винит отца, который бросил семью много лет назад. Но вот в его жизни появляется странная сверстница Женя, которая меняет отношение парня ко всему происходящему. А там и до встречи с нерадивым папашей дойдет дело.
Это трогательная комедия о взрослении и поиске своего пути в жизни посвящается всем, кто когда-то перешагнул из детства во взрослую жизнь.
Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн и Мария Мацель. Также в картине снялись Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев, Дарья Румянцева и Максим Шпаковский.
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