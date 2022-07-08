В кино выйдет трогательная комедия о взрослении «Страна Саша»

Это трогательная комедия о взрослении и поиске своего пути в жизни посвящается всем, кто когда-то перешагнул из детства во взрослую жизнь.

Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн и Мария Мацель. Также в картине снялись Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев, Дарья Румянцева и Максим Шпаковский.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также